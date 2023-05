Mortal Kombat 1: DLC-Charaktere bereits geleakt

"Mortal Kombat 1" wurde gerade erst offiziell revealt und schon werden wir mit einem Leak überrascht. So hat der Eintrag zum Spiel auf Amazon Italien scheinbar die DLC-Charaktere vorweggenommen. Wer sich diesbezüglich lieber überraschen lassen will, sollte an dieser Stelle kehrtmachen.

Gerüchte nahmen es bereits vorweg. So berichteten wir euch an dieser Stelle davon, dass wir es mit den Figuren Peacemaker aus den DC-Comics sowie Homelander von "The Boys" zu tun bekommen könnten. Konan der Barbar wurde zwar nicht erwähnt, allerdings ein weiterer unerwarteter Charakter genannt, nämlich "Omni-Man" aus "The Invincibles". Als aus dem "Mortal Kombat"-Universum bekannte Charaktere verriet der Händler-Eintrag, dass Quan Chi, Ermac und Takeda dabei sind sowie die Assistenz-Charaktere Tremor, Khameleon, Mavado und Ferra. Jean-Claude Van Damme soll zudem als Skin for Johnny Cage zur Verfügung stehen.