NBA Infinite erscheint am 17. Februar für iOS und Android

Lightspeed Studios hat heute den dreimaligen NBA All-Star Rudy Gobert als europäische Spokesperson für das kommende "NBA Infinite" vorgestellt. Das neue actiongeladene PvP-Mobile-Basketballspiel soll am 17. Februar 2024 erscheinen.

Gobert, Gewinner einer olympischen Silbermedaille mit der französischen Nationalmannschaft und dreifacher NBA Defensive Player of the Year, wird zum Launch des Spiels Brand Ambassador in allen europäischen Märkten. Der französische Superstar steht als spielbarer Charakter Spielern weltweit zur Verfügung.

Ausserdem wurde bekanntgegeben, dass der dreifache All-Star Karl-Anthony Towns als ikonischer Athlet in "NBA Infinite" dabei ist. Towns wird nicht nur das Gesicht des Spiels zum kommenden Launch, sondern wird auch neben anderen wichtigen Spielern im Spiel verfügbar sein, darunter De'Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins und Jrue Holiday. Jeder dieser Spieler wird als Brand Ambassador vorgestellt.