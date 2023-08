Besuch für NieR Automata

Level Infinite und SHIFT UP kündigen an, dass "NIKKE: Goddess of Victory" bald die Welt von "NieR Automata" besucht. Ein Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Das Crossover von "NieR Automata" und "NIKKE: Goddess of Victory" beginnt demnach am 1. September und läuft bis zum 27. September. 2B, A2 und Pascal werden in das kommende "NIKKE"-Kollaborations-Event integriert und 2B wird ein brandneues Waffendesign erhalten, das zum ersten Mal in "NIKKE" zu sehen sein wird. Es ist die perfekte Kooperation, da beide Spiele nicht nur ähnliche Themen, nämlich die Zukunft der Menschheit und die Rolle intelligenter Maschinen, sondern mit Yui Ishikawa auch eine Synchronsprecherin haben, die beide Protagonisten, "NieRs" 2B und "NIKKEs" Rapi, darstellt.

"NieR Automata" ist für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.