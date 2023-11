Freudige Nachricht zum Wochenbeginn: "NieR Automata" wird einen Nachfolger bekommen. Allerdings werden wir uns diesbezüglich noch gedulden müssen.

So sagte Produzent Yosuke Saito in einem Interview, dass er aktuell zusammen mit Director Yoko Taro an einem separaten Projekt arbeitet, über das er hoffentlich im nächsten Jahr mehr reden kann. Allerdings deutete er auch an, dass man sich danach vorstellen könnte, wieder an der Nier-Serie weiterzustricken. Eine richtige Ankündigung ist das natürlich nicht, aber eben auch ein klarer Indikator, dass die Reihe weitergehen wird.

In PAL-Gefilden wurde "NieR Automata" am 10. März 2017 für PS4 veröffentlicht. Der PC wurde eine Woche später versorgt. Die Xbox One folgte am 26. Juni 2018 und die Switch-Version schliesslich am 6. Oktober 2022.