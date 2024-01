Gerücht: Nintendo Switch 2 mit 8-Zoll-Monitor

Fans warten sehnlich auf die Nintendo Switch 2 und immer wieder erreichen Gerüchte darüber die Gaming-Community. So heisst es in einem aktuellen Bericht von Bloomberg, dass wir uns auf einen 8-Zoll-Monitor für das Handheld-Sequel freuen können. Die Informationen gehen auf den Omdia Analysten Hiroshi Hayase zurück, ein Experte auf dem Display-Markt.

Zum Vergleich: Während die originale Nintendo Switch ein 6.2-Zoll Display aufweist, kommt die OLED-Version mit einem 7-Zoll Display. Es ist zwar unklar, wann wir uns auf das Gerät freuen können, in einer Umfrage von GDC gaben jedoch 8 Prozent der Entwickler an, derzeit an einem Nintendo Switch 2 Game zu arbeiten. Gerüchten zufolge soll das Gerät für einen Preis von 400 US-Dollar für digitale Games und 449 Dollar für auch physische Games auf den Markt kommen und mit Spielen wie "Persona 3 Reload" und "Metaphor: ReFantazio" erscheinen.

Because P3R will be on the next Nintendo hardware. And Metaphor too.