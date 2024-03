Umstrukturierungen bei Nintendo

Auch bei Nintendo ist es mittlerweile zu Umstrukturierungen gekommen. Ein offizielles Statement des Mario-Konzerns zu dem Thema liegt bereits vor.

Ursprung ist ein Bericht von Kotaku, in dem es hiess, dass es vor allem im Games und Hardware Test Team von Nintendo Washington zu einem Abbau von etwa 120 Stellen kam. Gleichzeitig wurde mit Berufung auf drei Teammitglieder berichtet, dass schon länger kein First-Party-Titel des Unternehmens oder gar die Switch 2 getestet wurden. Angesichts des Stellenabbaus wurde auch die Frage aufgeworfen, ob ein komplexer Titel wie "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" weiterhin so qualitativ hochwertig veröffentlicht werden könne. Links Open-World-Abenteuer war im vergangenen Jahr nämlich auch für seine Stabilität und die wenigen Bugs gelobt worden.

Zu den aktuellen Umstrukturierungen sagt Nintendo offiziell Folgendes: