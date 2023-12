Kojima Productions zeigt erstmals OD auf Game Awards

Viel wurde in der Gaming-Welt über das als "Overdose" bekannte mysteriöse Projekt diskutiert und sogar Gameplay geleaked. Auf den diesjährigen Game Awards hat "Death Stranding"-Entwickler Hideo Kojima uns nun einen Trailer zu dem "OD" benannten Game mitgebracht, das in Kooperation mit Xbox entsteht:

Im Trailer werden die aus Hollywood bekannten Schauspieler Sophia Lillis, Hunter Schafer, und Udo Kier als Nahaufnahmen in Unreal Engine 5 und MetaHuman Technologien gezeigt. Folgender Satz wird von den Beteiligten wiederholt:

"The hungry purple dinosaur ate the kind, zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started vending and quacking." [Mögliche Übersetzung: "Der hungrige lila Dinosaurier hat den freundlichen Fuchs, die plappernde Krabbe und den verrückten Wal gefressen und angefangen zu handeln und zu quaken."

Dabei handelt es sich um ein "phonetisches Programm" und enthält somit alle Buchstaben und phonetischen Laute der englischen Sprache. Das Game richtet sich an "alle Gamer und Schreier" und will unsere Angstschwelle testen, weswegen es in die Kategorie "Horror" einzuordnen ist. Um dies zu erreichen, soll das Projekt zwischen einem Videospiel und Film angesiedelt sein und sogar eine neue Form von Medium werden. In dem Projekt sind zahlreiche Autoren involviert, darunter Regisseur Jordan Peele ("Get Out").