Hideo Kojima's YouTube-Show 'HideoTube' ist zurück

Kojima Productions hat heute auf dem offiziellen Kojima Productions YouTube-Kanal eine Sonderausgabe von "HideoTube" veröffentlicht, einer ausführlichen "Sendung" mit Spieleentwickler Hideo Kojima und den neuesten Ereignissen im Studio.

Das Video bietet weitere Einblicke in den neuesten Trailer für das kürzlich angekündigte "Death Stranding 2: On The Beach", die kürzlich angekündigten Titel "OD" und "PHYSINT" (Arbeitstitel), die kommende Dokumentation "Hideo Kojima: Connecting Worlds" und sogar den mit A24 produzierten Live-Action-Film.

Dieses 50-minütige Special konzentriert sich auf verschiedene Themen, die kürzlich von Kojima Productions angekündigt wurden, und diskutiert mit Hideo Kojima und den besonderen Gästen Risa Unai und Kenjiro Tsuda.