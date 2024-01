Entwickler-Update zu Death Stranding 2

Zum Jahreswechsel gibt Hideo Kojima uns Einblick in den Entwicklungsstand von "Death Stranding 2". Über Twitter/X lässt er uns wissen, dass derzeit noch an der automatischen Dialogersetzung gearbeitet wird, worauf das Voiceover folgt, also die Synchronisierung des Tons der Stimmen.

Happy New Year, 2024 is the Year of the Dragon, so I asked Yoji and RYU to design a "Ryu (dragon) Dense (LUDENS)" for us.



This year will be another year of simultaneous production of "DS2" and "OD". DS2 still has some ADR left, and we will start recording Japanese voice overs. I… pic.twitter.com/CZEu00QVRC