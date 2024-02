Neue Information zu Death Stranding 2

Nachdem kürzlich im Rahmen des PlayStation State of Play-Events ein Trailer zu „Death Stranding 2“ erschien, gibt es eine weitere Information zum kommenden Spiel.

Hideo Kojima hat vor kurzem während des PlayStation State of Play-Events den Trailer mit dem Titel „On the Beach“ enthüllt, woraufhin Fans damit anfingen, über das Setting zu spekulieren. In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video stellt Kojima klar, dass das Spiel nicht wie von vielen angenommen in Mexiko, Nordamerika, sondern auf einem anderen Kontinent spielt.

Im ersten Teil ist der Protagonist Sam Porter Bridges, gespielt von Norman Reedus, an der Verbindung des Chiral Networks beteiligt. Die Storyline zu „Death Stranding 2“ sei laut Kojima noch geheim. Die Fans erwarten weitere Details, je näher die Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2025 rückt.