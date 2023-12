Death Stranding hat seine Spieler gefunden

Kojima Productions hat sich zur Spielerbasis von "Death Stranding" geäussert. Dabei wird klar, dass der Titel sein Publikum gefunden hat.

Demnach verfügt "Death Stranding" mittlerweile über eine Basis von mehr als 16 Millionen Spielern. Leider wird nicht verraten, auf welcher Plattform das eigenwillige Action-Adventure am beliebtesten ist.

In "Death Stranding" wurde die Erde vom sogenannten Gestrandeten Tod heimgesucht, welcher die Welt der Lebenden und der Toten miteinander verband. Die Folge waren Zerstörung, Tod und diverse übernatürliche Ereignisse. Die letzten überlebenden Bewohner Amerikas versammeln sich in Hochsicherheits-Bastionen und wiegen sich in Isolation und Furcht. Nun liegt es an Protagonist Sam Porter Bridges (dargestellt von Norman Reedus), die Städte mit dem “chiralen Netzwerk” zu verbinden und die Menschheit auf diesem Weg vor dem Aussterben zu bewahren.

"Death Stranding" erschien am 8. November 2019 für PS4. Die PC-Fassung folgte am 14. Juli 2020 und die PS5 wurde schliesslich am 24. September 2021 versorgt.