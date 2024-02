Technik-Analyse zu Death Stranding für iPhone 15 Pro & Mac

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die Technik der seit kurzem verfügbaren Portierungen von "Death Stranding" für iPhone 15 Pro und Mac genauer angesehen. Ergebnis ist ein ausführliches Video, das wir euch nicht vorenthalten wollen.

Hier wird die technische Seite von "Death Stranding" für iPhone 15 Pro und Mac knapp 13 Minuten genau analysiert. Dabei kann die Mac-Umsetzung überzeugen, während die Fassung für iPhone 15 Pro an einigen Stellen strauchelt.

In "Death Stranding" wurde die Erde vom sogenannten Gestrandeten Tod heimgesucht, welcher die Welt der Lebenden und der Toten miteinander verband. Die Folge waren Zerstörung, Tod und diverse übernatürliche Ereignisse. Die letzten überlebenden Bewohner Amerikas versammeln sich in Hochsicherheits-Bastionen und wiegen sich in Isolation und Furcht. Nun liegt es an Protagonist Sam Porter Bridges (dargestellt von Norman Reedus), die Städte mit dem “chiralen Netzwerk” zu verbinden und die Menschheit auf diesem Weg vor dem Aussterben zu bewahren.

"Death Stranding" erschien am 8. November 2019 für PS4. Die PC-Fassung folgte am 14. Juli 2020 und die PS5 wurde schliesslich am 24. September 2021 versorgt.