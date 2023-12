Death Stranding für iPhone, iPad & Mac verschoben

Eigentlich sollte "Death Stranding" noch in diesem Jahr auch für iPhone, iPad und Mac erscheinen. Aber daraus wird leider nichts, wie 505 Games jetzt bekanntgeben musste.

Neues Releasefenster für "Death Stranding" auf den besagten Plattformen ist nun das nächste Jahr. Als Begründung für die Verzögerung wird kurz und knapp angegeben, dass man schlicht etwas mehr Zeit zur Fertigstellung benötigt.

In "Death Stranding" wurde die Erde vom sogenannten Gestrandeten Tod heimgesucht, welcher die Welt der Lebenden und der Toten miteinander verband. Die Folge waren Zerstörung, Tod und diverse übernatürliche Ereignisse. Die letzten überlebenden Bewohner Amerikas versammeln sich in Hochsicherheits-Bastionen und wiegen sich in Isolation und Furcht. Nun liegt es an Protagonist Sam Porter Bridges (dargestellt von Norman Reedus), die Städte mit dem “chiralen Netzwerk” zu verbinden und die Menschheit auf diesem Weg vor dem Aussterben zu bewahren.

"Death Stranding" erschien am 8. November 2019 für PS4. Die PC-Fassung folgte am 14. Juli 2020 und die PS5 wurde schliesslich am 24. September 2021 versorgt.