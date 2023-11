Gerüchte um anstehenden Death Stranding 2 Trailer

"Death Stranding 2" wurde nach zahlreichen Gerüchten im letzten Jahr bestätigt. Gehört haben wir seit dem jedoch recht wenig über den PlayStation-Exklusivtitel. Derzeit macht das Gerücht die Runde, dass der Titel von Hideo Kojima einen Auftritt auf der diesjährigen Game Awards Präsentation bekommen könnte.

Four years ago today DEATH STRANDING was first released by Kojima Productions and PlayStation.



DEATH STRANDING 2 is now in production. pic.twitter.com/6c6csbO5TP — The Game Awards (@thegameawards) November 8, 2023

Die 'Beweislage' dazu ist jedoch alles andere als eindeutig. Es handelt sich lediglich um eine Reaktion des offiziellen Game Awards Accounts auf einen Tweet von Hideo Kojima. In dem Tweet zeigte Kojima, dass er Ton für ein Projekt mischt. Die Reaktion beschränkte sich lediglich auf Augen-Emojis. Der Tweet von dem Game Awards Account wurde daraufhin jedoch rasch wieder gelöscht, was wiederum die Spekulationen anheizt. Zudem ist es mitunter die Tatsache, dass Show-Moderator Geoff Keighley sich gut mit Kojima versteht und in Vergangenheit immer wieder einen Platz für den legendären Entwickler und Produzenten in seinen Shows hatte, die bekräftigend wirkt. "Death Stranding 2" war zudem nicht Teil des Summer Game Fest, somit wäre es nun "an der Zeit".

In einer anderen Meldung erfahren wir, dass "Death Stranding 2" möglicherweise im Jahr 2025 erscheint. Diese Angabe wurde nämlich in einem ArtStation-Profil eines beauftragten Entwicklers gesichtet.