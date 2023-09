Overpass 2: Release verschoben

Neopica und NACON kündigen das neue Veröffentlichungsdatum von "Overpass 2" an. Ursprünglich sollte das Game am 19. Oktober erscheinen, wird nun aber auf den 28. September 2023 in Europa und auf den 16. Oktober 2023 in den USA und dem Rest der Welt vorgezogen.

"Overpass 2" wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Der neue Gameplay-Trailer stellt zwei Fahrzeugkategorien vor, die neben den UTVs (Utility Task Vehicles) im Spiel vorkommen werden: Rock Bouncer und ATVs (All-Terrain Vehicles).