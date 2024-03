Cowboy Bebop trifft auf Overwatch

Obwohl der aus Japan stammende Anime "Cowboy Bebop" bereits einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat, ist die Popularität der Serie bis heute ungebrochen. Das wird auch durch die kürzlich bekannt gewordene Zusammenarbeit mit Activision Blizzard deutlich, die die Serie schon bald im hauseigenen Hero-Shooter "Overwatch 2" verewigen möchte.

Nachdem bereits im vergangenen Jahr Anime-Inhalte von "One Punch Man" in "Overwatch 2" erhältlich waren, folgen nun am 12. März 2024 weitere fesselnde Ergänzungen. Die Charaktere des Spiels werden in dieser Zusammenarbeit in die stilvollen Gewänder der "Cowboy Bebop"-Figuren gehüllt, wodurch eine ähnliche Herangehensweise wie bei der "One Punch Man"-Kollaboration gewählt wird. Dies ermöglicht im Grunde genommen eine virtuelle Umsetzung des beliebten Cosplay-Konzepts.

Zusätzlich dürfen sich die Spieler nicht nur auf visuelle, sondern auch auf akustische Highlights freuen, denn "Cowboy Bebop" wird in "Overwatch 2" durch eine musikalische Untermalung vertreten sein. Insgesamt stehen vier legendäre Skins im Ingame-Shop zum Kauf gegen Echtgeld zur Verfügung, während ein fünfter durch das Abschliessen verschiedener Aufgaben kostenfrei freigeschaltet werden kann.