Overwatch 2: Starke Spielerbasis

"Overwatch 2" treibt nun schon eine ganze Weile in der Konsolenwelt und auf dem PC sein Unwesen. Aktuelle Zahlen belegen zusätzlich, dass der Ego-Shooter inzwischen seine Spieler gefunden hat.

So schreibt Sam Saliba, der bis zum letzten Jahr Vice President, Head of Global Marketing für "Overwatch" bei Activision Blizzard war, bei LinkedIn, dass "Overwatch 2" über eine Basis von 50 Millionen aktiven Spielern verfügt. Leider wird gleichzeitig nicht verraten, auf welcher Plattform der Titel am populärsten ist oder wie sich die imposante Zahl generell zusammensetzt.

"Overwatch 2" startete am 4. Oktober 2022 in den Early Access. Seit 10. August 2023 ist die Vollversion für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC verfügbar.