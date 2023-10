Overwatch 2: Season 7 startet mit neuem Respawn

Die siebte Season von "Overwatch 2" bringt eine Fülle an Änderungen und Neuzugängen mit sich, einschliesslich eines Halloween-Events namens „Halloween Terror 2023“.

"Rise of Darkness" geht heute, den 10. Oktober, um 20 Uhr live. Spieler dürfen sich auf ein neues Event, "Halloween Terror 2023", freuen. Dabei dürft ihr beliebte Modi spielen, wie Junkenstein’s Revenge, Wrath of the Bride und den neuen Corssover-Modus "Trials of Sanctuary". Dazu gesellen sich mächtige Bosse, darunter Butcher Roadhog, Azmodan Wrecking Ball und Lilith Moira.

Ausserdem wurde die Heldin Sombra komplett überarbeitet und die neue Karte „Samoa“ hinzugefügt. Diese bietet ein tropisches Strandparadies, eine leuchtende Stadt und einen aktiven Vulkan. Sombra steht ab sofort im Arcade-Modus zur Verfügung und wird ab dem 10. Oktober in Quick Play und anderen nicht gewerteten Modi sowie später in der Saison im kompetitiven Modus verfügbar sein.

Auch der Respawn-Mechanismus wurde überarbeitet. Spieler, die innerhalb von fünf Sekunden nacheinander sterben, werden künftig gemeinsam respawnen, was im Einzelfall zu längeren oder kürzeren Wartezeiten als den standardmässigen zehn Sekunden führen kann. Diese Änderung betrifft vorerst nicht den kompetitiven Modus. Blizzard plant, dieses Update zunächst in den nicht gewerteten Modi während Season 7 zu testen, bevor entschieden wird, ob es auch in den Ranglistenspielen angewendet wird.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr im Blizzard-Forum.