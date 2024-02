Palworld: Entwickler beklagt Personalmangel

Pocket Pair, Entwickler von "Palworld", beklagt aktuell einen Personalmangel. Schuld daran ist der überraschende Erfolg des Survivaltitels.

Folglich sucht man aktuell neue Mitarbeiter in sämtlichen Bereichen. Konkret fehlen etwa Leute, die sich um den Support von "Palworld" und neue Inhalte kümmern können.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.