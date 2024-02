Palworld: Starke Spielerbasis auf Xbox

Pocket Pair hat sich erstmals zur Spielerbasis von "Palworld" auf Xbox geäussert. Dabei wurde eine imposante Zahl genannt.

Demnach hat "Palworld" auf Xbox mittlerweile eine Basis von mehr als zehn Millionen Spielern. Zum direkten Vergleich: Auf dem PC sind es inzwischen sogar über 15 Millionen.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.