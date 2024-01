Palworld: Technik-Analyse zu den Xbox-Fassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der Technik von "Palworld" auf den Xbox-Konsolen beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen offenlassen sollte.

Hier wird fast 14 Minuten lang die technische Seite von "Palworld" auf Xbox One und Xbox Series X analysiert. Dabei zeigt sich, dass vor allem auf der älteren Xbox-Konsole, also der Xbox One, diesbezüglich noch grössere Probleme zu beseitigen sind.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.