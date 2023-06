Gewinnspiel: Park Beyond

Freizeitpark-Fans aufgepasst! Zur Feier der Veröffentlichung des Freizeitpark-Simulators "Park Beyond" am 16. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC kooperieren Bandai Namco Germany und Movie Park Germany für eine aussergewöhnliche Aktion.

In "Park Beyond" kann jeder Spielende den Freizeitpark seiner Träume erschaffen, ohne auf die Schwerkraft Rücksicht nehmen zu müssen und dank dem modularen Bausystem sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Um die besten Kreationen der Gaming Community zu krönen, hat sich Bandai Namco Germany daher mit Movie Park Germany, Deutschlands grösstem Film- und Freizeitpark mit rund 40 atemberaubenden Attraktionen, rasanten Achterbahnen und sensationellen Shows in sieben Themenbereichen, die die Besucher in die Welt des Films entführen, etwas ganz besonderes überlegt: Bis einschliesslich 30. September 2023 kann jeder Spielende seine beste Achterbahn-Kreation über den Social Media Hashtag „#MovieParkBeyond“ einreichen.

Jede Einsendung wird anschliessend durch eine Fachjury bestehend aus dem Gaming-Experten und Journalisten Felix Rick (Gameswelt), dem Freizeitpark-Enthusiasten und Content Creator Dennis Brokop (Ride Review), dem Movie Park Germany Team Philipp Nowok, Charleen Gedanitz und Manuel Prossotowicz sowie Producer Marco Huppertz und Creative Director Johannes Reithmann vom Entwicklerstudio Limbic Entertainment ausgewertet.

Auf die Achterbahn-Designer, die die Jury in den Kategorien Thrill, Theming und Gesamtkonzept am meisten überzeugen, warten grossartige Preise wie eine exklusive Stunde Achterbahnfahrt für den Gewinnenden und bis zu 20 Freunden sowie Eintrittskarten.

Käuferder Retail-Version finden in der Packung von "Park Beyond" als zusätzlichen Bonus ausserdem einen Rabattcode für bis zu 40% vergünstige Eintrittskarten für den Movie Park Germany in der Saison 2023 und 2024.

Alle Preise, Informationen und Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel sowie die vergünstigten Tagestickets