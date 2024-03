Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Gameplay enthüllt

Während des Xbox Partner Previews präsentierte Capcom neue Gameplayszenen, die einen Einblick in die verzaubernde Welt von "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess". Der Titel spielt auf einem Berg, der von Furcht einflössenden Monstern, den Seethe, heimgesucht wird. Dieses Single-Player-Action-Spiel stellt strategisches und kämpferisches Können auf die Probe.

Protagonist Soh hat die die Aufgabe, Dorfbewohner zu retten und zusammen mit der Bergmaid Yoshiro den Frieden wiederherzustellen, indem sie ihr Land auf Mount Kafuku von der Bedrohung durch die Seethe zu reinigen. "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" bietet ein spielerisch einzigartiges Echtzeit-Tag-Nacht-Zyklen-System: Tagsüber bereiten Spieler die Dörfler auf bevorstehende Kämpfe vor, weisen ihnen Rollen zu und bringen verteidigende Fallen in Stellung. Sobald die Sonne untergeht, stellen sie sich den grauenvollen Seethe entgegen, die aus den Torii-Toren erscheinen, und die darauf abzielen, Yoshiro anzugreifen. Spieler müssen sich immer wechselnden Kampf-Konditionen anpassen, an der Seite des Dorfes kämpfen und die Kraft von Sohs tänzerisch anmutenden Schwert-Schwüngen nutzen. Das Spiel bietet eine Mischung aus Echtzeitstrategie und fordernder Action in diesem sich wiederholenden Tag-Nacht-Zyklus, um den Frieden des Landes, von Soh und Yoshiro wieder herzustellen.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wird später in diesem Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar sein.