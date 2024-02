Neues 'Action-Espionage Game' von Hideo Kojima

Hideo Kojima hat es erneut getan: Nachdem er bereits "OJ", während den "The Game Awards 2023", sehr mysteriös angekündigt hat, präsentierte er gestern Nacht sein neustes Werk. Nun ja, genau genommen ist gerade 'mal der Name des Spiels bekannt: "Physint". Es soll sich um ein "Action-Spionage"-Spiel handeln, das zu seinem 40. Entwickler-Jubiläum, in zwei Jahren, erscheinen soll.

"Ja, heute freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir bei Kojima Productions ein brandneues Action-Spionage-Spiel entwickeln. Die Vorbereitungen sind im Gange, aber die Produktion wird erst nach Death Stranding 2 ernsthaft beginnen. Wir haben grosse Erfahrung mit Sony Interactive Entertainment, da wir das Action-Spionage-Genre fast 30 Jahre lang gemeinsam entwickelt haben. Während die meisten unserer Partnerschaften mit Sony in der Vergangenheit Spiele betrafen, produzieren sie auch Musik und Filme, und dies wird definitiv eine kooperative Zusammenarbeit sein."

Hideo Kojima