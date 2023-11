Pikmin Bloom feiert zweiten Geburtstag

"Pikmin Bloom" feiert ihren zweiten Geburtstag! Das Spiel mit einer grossen, loyalen Fangemeinde blickt auf zwei erfolgreiche Jahre zurück und feiert dies im November einen Monat lang zusammen mit der Community.

Bei Teilnahme an den Ingame-Events mit besonderen Herausforderungsmissionen winken Belohnungen wie unter anderem Erinnerungsfragmente, Blütenblätter und Keime für die neuen Puzzle-Deko-Pikmin. Sie tragen Puzzleteile, die am Ende zwei Bilder ergeben, die im Spezialsammlungs-Bereich in der Deko-Pikmin-Sammlung angesehen werden können.

Neben den Puzzle-Pikmin wird es ein Wiedersehen mit beliebten Deko-Pikmin der vergangenen beiden Jahre geben, darunter Sneaker-Schlüsselanhänger-Deko-Pikmin, Blumenkarten-Deko-Pikmin und Fingerboard-Deko-Pikmin. Wer also zuvor nicht alle Deko-Pikmin finden konnte, hat nun die Chance, seine Sammlung zu vervollständigen. Neue Spieler können auf diese Weise ebenso ihre Gruppe direkt mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Pikmin bestücken.

Das Geburtstags-Event läuft vom 3. bis zum 26. November.