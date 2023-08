Pioneers of Pagonia bald im Early Access

Nachdem es bezüglich "Pioneers of Pagonia" länger ruhig war, gibt es heute die volle Packung. So hat Envision Entertainment nicht nur dessen Early-Access-Start konkret terminiert, sondern auch eine Demo in Aussicht gestellt.

So wird kurz vor dem Steam Next Fest, das am 9. Oktober beginnt, eine spielbare Demo von "Pioneers of Pagonia" verfügbar sein. Ziemlich genau zwei Monate später, am 13. Dezember, startet die Simulation dann in den Early Access. Eine geschlossene Alpha für alle Abonnenten des hauseigenen Studio-Newsletters ist dagegen bereits für September angedacht.

"Pioneers of Pagonia" ist eine Spielweltsimulation, bei der sich alles um das Entdecken und Erforschen der sagenhaften Inseln von Pagonia und das Schmieden von Allianzen mit deren Bewohnern dreht. Im Early Access werden bereits mehr als 40 verschiedene Gebäudetypen, mehr als 70 verschiedene Waren und verzweigte Produktionsketten spielbar sein, so dass jeder beim Aufbau der eigenen Wirtschaft kreativ werden kann. Alle Warentransporte, Herstellungsprozesse und Entdeckungen der Bevölkerung werden durch liebevolle Animationen präsentiert und können von Anfang bis Ende verfolgt werden. Dank der prozedural generierten Maps entstehen unzählige Variationen für abwechslungsreiche Spielerlebnisse.