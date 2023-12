Pioneers of Pagonia im Early Access

"Pioneers of Pagonia", die mit Spannung erwartete Aufbausimulation des preisgekrönten Indie-Studios Envision Entertainment, ist ab sofort im Early Access verfügbar. Zukünftige Pioniere können die Inseln von Pagonia und deren friedliche und feindliche Bewohner entdecken und die wuseligste Wirtschaftssimulation aller Zeiten mit verzweigten Produktionsketten und tausenden von Einheiten erleben.

In Pioneers of Pagonia brechen die Spielerinnen und Spieler in eine Welt aus zahllosen Inseln auf, um die verstreuten Stämme zu finden, sich gegenseitig zu helfen und gemeinsam die Herausforderungen der Heimsuchung zu meistern. Zum Early Access Start stehen über 40 verschiedene Gebäudetypen und mehr als 70 unterschiedliche Waren mit verzweigten Produktionsketten zur Verfügung, um die Siedlungen aufzubauen. Alle Warentransporte, Herstellungsprozesse und Entdeckungen der Bevölkerung werden durch liebevolle Animationen präsentiert und können von Anfang bis Ende verfolgt werden, was Pioneers of Pagonia für alle Altersgruppen verständlich macht.

"Wir haben rund zwei Jahre auf diesen Tag hingearbeitet und das ganze Team ist in freudiger Erwartung auf das Feedback der Community zum Early Access Release, denn seit der öffentlichen Demo im Oktober hat sich noch wahnsinnig viel getan. Der Early Access ist ein wichtiger Meilenstein für unser Projekt, aber auch der Anfang einer neuen Reise, denn wir arbeiten bereits an weiteren Spielinhalten und Verbesserungen und haben noch viele Ideen und Pläne. Daher haben wir bewusst noch kein Datum für den finalen Release bestimmt, denn wir möchten gemeinsam mit unserer Community genau das Spiel entwickeln, das sie sich wünscht."

Volker Wertich, Creative Director bei Envision Entertainment