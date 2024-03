Pioneers of Pagonia: Neue Inhalte

Nach dem erfolgreichen Early Access Start von "Pioneers of Pagonia" meldet sich das preisgekrönte Indie-Studio Envision Entertainment im neuen Jahr nach einem Quality-of-Life-Update nun mit dem ersten Content-Update zurück. Das Economy Update, das ab sofort verfügbar ist, setzt gleich mehrere der häufigsten Communitywünsche um. In "Pioneers of Pagonia" entdecken die Spieler die Inseln von Pagonia und deren friedliche und feindliche Bewohner, während sie ihre Siedlungen mit verzweigten Produktionsketten und tausenden von Einheiten aufbauen.

Zum Early Access Start standen bereits über 40 verschiedene Gebäudetypen und mehr als 70 unterschiedliche Waren mit verzweigten Produktionsketten zur Verfügung. Mit dem Economy Update kommt nun die heiss ersehnte Fischerhütte hinzu, deren Fang zur Herstellung von Genuss- und Stärkungsmahlzeiten verarbeitet wird. Auch die Rufe der Community nach einem grossen Lager wurden erhört, um noch effizienter und komfortabler die Warenverteilung und -transporte zu optimieren. Das grosse Warenlager bietet so viel Platz wie acht kleine Lager und die Einstellmöglichkeiten für jeden Lagerplatz wurden um mehrere Optionen erweitert.

Ebenso sind erstmals Produktions- und Einheitenstatistiken verfügbar, welche eine umfassende und detaillierte Übersicht über den Wirtschaftskreislauf ermöglichen. Hinzu kommen zahlreiche Quality of Life Updates wie die deutlich erweitere Zoom-Funktion, die auch bereits in den letzten Wochen fortlaufend gepatcht wurden.

Zu den weiteren Spielinhalten, die in grösseren Updates in den kommenden Monaten erscheinen werden, gehören ausserdem ein Shared Co-op Modus, weitere Einheiten und Gebäude, eine Überarbeitung des Kampfsystems sowie viele weitere Neuerungen. Eine aktualisierte Early Access Roadmap wird zeitnah veröffentlicht.