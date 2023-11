Spielerbasis von A Plague Tale: Requiem gewachsen

Focus Entertainment hat sich zur aktuellen Spielerbasis von "A Plague Tale: Requiem" geäussert. Die Zahl zeigt, dass hier ein weiteres Wachstum erreicht wurde.

So verfügt "A Plague Tale: Requiem" inzwischen über eine Basis von mehr als drei Millionen Spielern. Im November 2022 hatte man, kurz nach dem Release, bereits die Millionenmarke geknackt. Leider wurde nicht verraten, auf welcher Plattform das Stealth-Adventure am populärsten ist.

In "A Plague Tale: Requiem" begeben wir uns auf eine Reise in eine brutale und atemberaubende Welt und retten unsere Liebsten im verzweifelten Kampf ums Überleben. Schlage aus dem Schatten zu oder entfessle die Hölle mit einer Vielzahl an Waffen, Werkzeugen und übersinnlichen Kräften.

"A Plague Tale: Requiem" erschien am 18. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.