Tom Clancy's Rainbow Six Siege braucht keinen Nachfolger

Im Rahmen des Siege Invitational 2024 in Brasilien hat sich Creative Director Alexander Karpazis zu einem eventuellen Nachfolger von "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" geäussert. Dabei machte er klar, dass er diesen als unnötig erachtet.

Nach Meinung von Karpazis kann ein Nachfolger nämlich sehr kostenintensiv und frustrierend sein. Am Ende könnte er den Fans dann noch nicht einmal all das geben, was diese sich erhoffen würden. Folglich würde "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" kein Sequel benötigen und könne noch ewig so weitergehen.

In "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" wählen wir unseren Helden aus zahlreichen Kämpfern und entscheiden so über die Funktionen und Fähigkeiten in der nächsten Belagerung. Dank einer stetig wachsenden Auswahl an Kämpfern und Maps werden Strategien und Kampfgeschehen immer komplexer und halten regelmässig frische Herausforderungen bereit.

"Tom Clancy's Rainbow Six Siege" wurde am 1. Dezember 2015 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Next-Gen-Upgrades für PS5 und Xbox Series X folgten genau fünf Jahre danach, also am 1. Dezember 2020.