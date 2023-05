Nächster Held für Ravenswatch

Nacon und Passtech Games kündigen Geppetto als den nächsten Helden für das kooperative Roguelite "Ravenswatch" an. "Ravenswatch" befindet sich bereits im Early Access und wird im Jahr 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.

In Anlehnung an die Geschichte von Pinocchio ist Geppetto der siebte gefallene Held, der sich mit seinen Puppen der "Ravenswatch" anschliesst. Geppetto ist Nahkämpfer und Fernkampfheld und verfügt über besondere Fähigkeiten, mit denen er Puppen herbeirufen kann, die für ihn kämpfen.

Eine der Stärken des Schreiners ist seine Fähigkeit, sich in den Kampf zu stürzen und dabei nur ein Minimum an Risiken einzugehen. Mit einem Hammer und Sprengstoff bewaffnet, können die Fähigkeiten des neuen Ravenswatch-Mitglieds sowohl gegen seine Feinde als auch für seine Kreationen eingesetzt werden. So können seine Angriffe und Kampftechniken etwa auf seine Puppen angewendet werden, um sie zu heilen, zu schützen und ins Gefecht zu schicken. Geppettos grösste Schwäche ist allerdings, dass er sich von Gefahren zwar fernhalten kann, jedoch häufig näher an seine Handlanger heran muss, um sie zu kontrollieren.