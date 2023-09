Red Dead Redemption 2 auch für Switch?

Es könnte sein, dass wir uns bald auch über eine Switch-Portierung von "Red Dead Redemption 2" freuen dürfen. Zumindest wurde jetzt ein erstes vielversprechendes Anzeichen dafür gesichtet.

Konkret tauchte kürzlich beim brasilianischen Rating Board eine Alterseinstufung für eine Switch-Fassung von "Red Dead Redemption 2" gesichtet. Dies ist erfahrungsgemäss keine Bestätigung, aber zumindest ein vielversprechender Indikator für einen späteren Release. Ausserdem muss bedacht werden, dass kürzlich auch der erste Teil für Nintendos Hybridkonsole veröffentlicht wurde.

"Red Dead Redemption 2" erschien am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. Die PC-Umsetzung folgte am 5. November 2019.