Red Dead Redemption jetzt mit 60 fps auf PS5

Heimlich, still und leise hat Rockstar dafür gesorgt, dass "Red Dead Redemption" auf der PS5 mit butterweichen 60 Bildern pro Sekunde läuft. Möglich macht das ein kleines aber feines Update.

Konkret ist Patch 1.03 für "Red Dead Redemption" bereits verfügbar. Eine Framerate-Option wurde im entsprechenden Menü ergänzt. Weitere Änderungen oder Optimierungen wurden damit offenbar nicht vorgenommen.

Die neuen Konvertierungen von "Red Dead Redemption" wurden speziell für PlayStation 4 und Nintendo Switch erstellt und bieten eine Bildwiederholrate von 30 fps, eine Auflösung von bis zu 1080p auf Nintendo Switch und PlayStation 4 sowie eine 4K-Auflösung auf PlayStation 4 Pro und PlayStation 5 (via Abwärtskompatibilität).

Ausserdem beinhalten sie Bonusinhalte aus der Game of the Year Edition, wie das klassische Kriegsbeil, das Sprenggewehr und die goldenen Schiesseisen sowie die Outfits "Gerissener Händler" und "Meisterjäger" und mehr. "Red Dead Redemption" ist auch im schweren Modus spielbar und beinhaltet freischaltbare Trophäen auf PlayStation 4 sowie Erfolge im Spiel auf Nintendo Switch.

"Red Dead Redemption" erschien in PAL-Gefilden am 21. Mai 2010 für PS3 und Xbox 360. PS4 und Switch folgten am 17. August.