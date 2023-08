Red Dead Redemption: Technik-Analyse zur Switch-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich mittlerweile auch die technische Seite der Switch-Fassung von "Red Dead Redemption" genauer angesehen. Ein ausführliches Video dazu gibt es natürlich ebenfalls.

Demnach ist die Switch-Portierung von "Red Dead Redemption" insgesamt auf Augenhöhe mit der PS4-Fassung und besser als die Xbox-360-Version. Digital Foundry spricht unter dem Strich von einer beeindruckenden Portierung.

"Red Dead Redemption" erschien in PAL-Gefilden am 21. Mai 2010 für PS3 und Xbox 360. PS4 und Switch folgten am 17. August.