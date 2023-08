Red Dead Redemption: Technik-Analyse zur PS4-Version

Viel wurde in den letzten Tagen über die neuen Versionen von "Red Dead Redemption" geschrieben und jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Die Kollegen von Digital Foundry haben nämlich eine ausführliche Technik-Analyse zu dessen PS4-Fassung zusammengestellt.

So ist die Bildqualität der PS4-Version von "Red Dead Redemption" klar verbessert. Dies zeigt sich etwa in schärferen Schatten. Auch die Clipping-Probleme in den Zwischensequenzen der Xbox-Fassung wurden erfolgreich angegangen. Unter dem berühmten Strich wäre aber einfach viel mehr drin gewesen und wir haben es hier schlicht mit einem konservativen Update zu tun.

"Red Dead Redemption" erschien in PAL-Gefilden am 21. Mai 2010 für PS3 und Xbox 360. PS4 und Switch folgten am 17. August.