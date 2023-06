Trailer zu Reveil auf der Future Games Show

Mit "Reveil" wurde ein neues psychologisches Horror-Game 'revealed', das besonders Freunde des experimentellen Games "PT" anspricht. Von der Story her werden wir in die Rolle von Walter Thompson versetzt, welcher auf der Suche nach seiner verlorenen Tochter und Frau ist. Das Game soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Über Reveil

Story

"Du wachst auf. Dein Kopf schmerzt. Du bist orientierungslos. Deine Situation wirkt surreal und doch vertraut.

Deine Frau, Martha, und deine Tochter, Dorie, sind nicht da. Warum?!

Auf der Suche nach Antworten untersuchst du nicht nur deine Umgebung, sondern auch Erinnerungsfragmente. Dabei wirst du mit rätselhaften Aufgaben konfrontiert, getrieben vom Drang, herauszufinden, was hier vor sich geht.

Was ist letzte Nacht passiert? Und wieso kannst du an nichts anderes denken, als an deine Zeit als Bühnenbauer im Zirkus? Während die Geschehnisse immer skurriler und bizarrer werden, verschwimmen die Grenzen zwischen Realität, Erinnerung und Phantasie immer mehr, und du begreifst: Es gibt kein Zurück mehr. Du musst alles tun, um mit dieser Geschichte abzuschliessen, koste es, was es wolle...

"Das Gefühl von Sicherheit ist ein flüchtiges. Es ist noch nicht vorbei.”

Setting

In REVEIL taucht der Spieler ein in eine, mit Liebe zum Detail gestaltete, Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen.

Der Schauplatz ist eine authentisch inszenierte, vom Zirkus der 60er Jahre inspirierte, Umgebung, die bald surreale Züge annimmt.

Erhalte Einblicke in die Psyche und Vergangenheit von Walter Thompson:

Die Eindrücke werden düsterer, mysteriöser, rätselhafter umso weiter du vordringst.

Einmal in den Strudel unwirklicher Eindrücke, Erinnerungsfragmenten und rätselhafter Erscheinungen geraten, ist deine einzige Option, noch tiefer einzutauchten - in der Hoffnung, doch noch Antworten auf deine verwirrende Situation und Verfassung zu finden, auch wenn diese Hoffnung langsam schwindet.

Das Einzige, was dich davon abhält aufzugeben ist der Wille, Martha und Dorie zu finden. Verschliesse deine Augen nicht vor den Hinweisen, die die beiden hinterlassen haben, sondern halte sie weit offen und ... versuche dabei deinen Verstand nicht zu verlieren

Features