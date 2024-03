Reveil: Wahnsinn willkommen!

Entwickler Pixelsplit und der Publisher Daedalic Entertainment öffnen die Manege! Der narrative Psycho-Thriller "Reveil" feiert heute seine Premiere auf PlayStation, Xbox Series X|S und PC. Begleitet Walter Thompson auf einer gefährlichen Reise durch das Labyrinth seines eigenen Geistes und entdeckt dabei seine dunkle Vergangenheit im Nelson Bros Circus.

Habt ihr schon einmal einen Zirkus besucht? Habt die Alltagssorgen vergessen, um einen Abend voller Wunder zu erleben? Hat euch das gesehene an der Realität zweifeln lassen...? In "Reveil"spielt ihr Walter Thompson, einen Bühnenbauer, Ehemann und liebenden Vater, der realisiert, dass er in einer alptraumhaften Welt gefangen ist, die sich um seine Vergangenheit im Nelson Bros Zirkus zu drehen scheint. Wenn der Zirkus Walter jedoch eines gelehrt hat, dann, dass selbst wenn die Dinge absurd und chaotisch wirken, es immer ein System hinter dem Wahnsinn gibt.

Begleitet Walter auf eine Reise durch seinen verstörten Verstand und helft ihm, die einzigen Dinge zu finden, die ihm wichtig sind - seine Frau Martha und seine Tochter Dorie. Erkundet atmosphärische Areale, löst kreative Rätsel und überlebt Aufeinandertreffen mit den Bewohnern dieser Welt, während die Linie zwischen Realität und Chaos mit jedem Schritt dünner wird.