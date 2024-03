Reveil: Gespenstisch-schöner Soundtrack

Entwickler Pixelsplit und Publisher Daedalic Entertainment sind sehr stolz darauf, in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Arina Tara den eindringlich schönen Soundtrack für das mit Spannung erwartete Psycho-Horror-Spiel "Reveil" zu veröffentlichen, das am Mittwoch, 6. März erscheint. Die Original-Songs sind von der Geschichte des Spiels inspiriert und fangen die verrückte Atmosphäre perfekt ein.

Musikliebhaber erhalten den kompletten Soundtrack mit sechs zusätzlichen Songs, wenn sie sich für die Funhouse Edition von "Reveil" für PlayStation, Xbox und PC entscheiden, die nicht nur die Entwickler, sondern auch die Künstler direkt unterstützt.

Die Künstlerin Arina Tara hat sowohl Songwriting als auch Gamedesign studiert, um ihre beiden Leidenschaften Musik und Spiele zu verbinden. Ihr Soundtrack hat sich auch auf das allgemeine Sounddesign von "Reveil" ausgewirkt. So wurde die Melodie von "We will go" auch für einige Elemente, wie die Spieluhr im ersten Kapitel, verwendet und fand so ihren Weg vom Song ins Spiel. Der Produzent Dan Sueman ist für den hohen Standard der Produktion verantwortlich.