"Rise of the Ronin": Der Podcast bietet angehenden Ronin nun in einer dreiteiligen Reihe die Möglichkeit, sich noch intensiver mit dem kommenden PS5-Exklusivtitel von Team NINJA zu befassen. Host Gregor Kartsios (u.a. Rocket Beans TV, Greg’s RPG Heaven) spricht in den Folgen jeweils mit einem Experten über verschiedene Features und Hintergründe von "Rise of the Ronin".

In der jüngst veröffentlichten ersten Folge dreht sich alles um die Welt des Open-World-Action-RPGs. Gemeinsam mit Hiro Yamada (Einfach Japanisch) bewegt sich Gregor durch die Bakumatsu-Ära, in der die Geschichte von "Rise of the Ronin" angesiedelt ist. Die Podcaster erklären unter anderem, welche Bedeutung diese Periode für Japan hatte, und warum es so spannend sein wird, sie selbst in Gestalt eines Ronin zu erleben.

Folge 2 erscheint bereits am kommenden Freitag, den 8. März. Hier spricht Gregor mit dem bekannten Streamer und Moderator Etienne Gardé (Rocket Beans TV, EdeLIVE) über das variantenreiche Kampfsystem des Titels.

In der finalen, am 15. März erscheinenden Episode ist Marco Risch (Nerdkultur) zu Gast und redet mit Gregor über die Story von "Rise of the Ronin" sowie die vielen möglichen Entscheidungen im Spiel, welche weitreichende Konsequenzen haben können.