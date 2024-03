Rise of the Ronin: Videoserie: Fazit des Entwicklerteams

Das Open-World-Action-RPG "Rise of the Ronin" erscheint am 22. März 2024 exklusiv für PlayStation 5. Im Rahmen einer vierteiligen Videoserie gaben die Entwickler von Team NINJA Einblicke in verschiedene Aspekte der Entwicklung von "Rise of the Ronin".

Neben den historischen Hintergründen, dem Kampfsystem und der Story rundet die abschliessende Folge die Serie nun mit einem Fazit des Entwicklerteams zum Prozess ab.

Darüber hinaus entstand in Zusammenarbeit mit dem YouTuber Hiro Yamada von Einfach japanisch zudem eine Reihe von Analyse-Videos, in denen die beiden genauer auf die jeweiligen Themen eingehen und die Zuschauer an ihren Reaktionen teilhaben lassen.

Hinweis: Hiro Yamada könnt ihr auch auf der diesjährigen Fantasy Basel antreffen.