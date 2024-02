Rise of the Ronin: Erstes Entwicklertagebuch

Sony und Team Ninja haben das erste Entwicklertagebuch zu "Rise of the Ronin" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden uns über acht Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "Rise of the Ronin" geboten. Erklärende Statements der verantwortlichen Personen gibt es dabei natürlich obendrauf.

Bei "Rise of the Ronin" handelt es sich um ein Open-World-Action-Adventure, welches von Team Ninja von Koei Tecmo Games entwickelt wurde. Wir tauchen darin ein in die Geschichte Japans im späten 19. Jahrhundert – eine Zeit, die von schweren Konflikten und Veränderungen geprägt war.

"Rise of the Ronin" erscheint am 22. März exklusiv für PS5.