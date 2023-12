SaGa Emerald Beyond terminiert

Im Rahmen des SaGa Glimmerfest 2023-Livestreams hatte Square Enix die volle Info-Dröhnung zu "SaGa Emerald Beyond" parat. Neben neuen Trailern wurde dabei auch ein konkretes Releasedatum genannt.

Erstmal zu der Info, weswegen ihr diese Meldung vermutlich angeklickt habt: "SaGa Emerald Beyond" wird am 25. April 2024 in digitaler Form für PS4, PS5, Switch, iOS, Android und den PC erscheinen. Dazu gibt es Charakter-Trailer von Tsunanori Mido und Ameya Aisling zu sehen, welche jeweils genau eine Minute lang sind.

Mit "SaGa Emerald Beyond" veröffentlicht Square Enix den aktuellsten Ableger des „SaGa Projects“. Bisherige Veröffentlichungen schliessen "Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered", "Romancing SaGa 3", "SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS", "Romancing SaG Re;univerSe" und "SaGa Frontier Remastered" mit ein.

"SaGa Emerald Beyond" war im September angekündigt worden.