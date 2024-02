Entlassungen bei Sega of America

Auch bei Sega of America wird es leider im kommenden Monat zu Entlassungen kommen. Deren Umfang ist ebenfalls schon bekannt.

Konkret berichtet Eurogamer, dass am 8. März insgesamt 61 Mitarbeiter von Sega of America in Kalifornien ihren Job verlieren werden. Genauer gesagt werden zwölf und 49 Angestellte in zwei separaten Kündigungswellen entlassen. Sega hat diese Meldung noch nicht offiziell bestätigt. Ausserdem ist bislang unklar, ob auch Niederlassungen von Sega ausserhalb Kaliforniens von Entlassungen betroffen sein werden.

Erst in der vergangenen Woche waren weitere Entlassungen in der Videospielbranche publik geworden. Prominentester Name war dabei Microsoft.