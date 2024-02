Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board: Neuer Trailer

SEGA hat heute einen neuen Trailer für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" veröffentlicht.

Im neuen Video wird den Fans das Kern-Gameplay von "Sweep the Board!" vorgestellt, einschliesslich einer Vorschau auf spannende Minispiele und Events, die von bis zu vier Spielern entdeckt werden können. All das findet auf dynamischen Spielbrettern statt, die denkwürdige Orte aus dem Anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" miteinschliessen, inklusive der Tsuzumi-Villa, dem Berg Natagumo und dem Mugen-Zug.

Euch wird auch ein Blick auf die "Dämonenjäger-Würfel" gewährt: Jeder Demon Slayer hat sein eigenes Paar Würfel, welches über einzigartige Spezialeffekte verfügt, die auf dem jeweiligem Charakter basieren. Nach Benutzung der Würfel beginnt eine Abklingzeit von drei Runden, daher muss diese Eigenschaft effektiv genutzt werden. Und zu guter Letzt: Wenn ein Spieler der eigenen Gruppe beitritt, ist man in der Lage, seine Dämonenjäger-Würfel zu benutzen!

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" erscheint am 26. April 2024 für Nintendo Switch.