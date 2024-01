Smalland: Survive the Wilds: Ende des Early Access

Publisher Merge Games kündigt heute an, dass der Early Access für "Smalland: Survive the Wilds" endet und die neue Version 1.0 schon ab dem 15. Februar verfügbar sein wird. Das Open World Multiplayer Spiel, das für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein wird, fordert euch dazu heraus, in der kolossalen und beeindruckenden Welt des kleinen "Smallfolks" über sich hinauszuwachsen und das Land, dass die Riesen hinterlassen haben, zu erobern.

Ihr entdeckt uralte Überlieferungen, die in einer Vielzahl von unterschiedlichen Biomen verstreut sind und lernt zu überleben, indem ihr gegen die feindliche Wildnis und die Elemente selbst kämpft. Ausserdem baut ihr ein eigenes Lager auf, verbessert eure Charaktere und Reittiere, sammelt Ressourcen, um eure Rüstungen aufzuwerten und Gegenstände herzustellen und zähmt kolossale Bestien: Käfer, Vögel, Echsen und Skorpione. Ihr seid eingeladen, allein oder mit bis zu 9 weiteren Freunden im Mehrspielermodus die Welt zu erobern und deren Bewohner zu besiegen.

"Smalland: Survive the Wilds" wird von Merge Games entwickelt und veröffentlicht. Das Spiel erscheint ab dem 15. Februar digital für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Physische Versionen werden weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.