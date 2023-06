SEGA kündigt Sonic Superstars an

Achtung, Superstars: Es wird Zeit, in ein brandneues Sonic-Abenteuer einzutauchen! SEGA hat das neuste Abenteuer von "Sonic the Hedgehog" enthüllt: "Sonic Superstars". Hier wird der klassische 2D-Plattformer-Spielspass mit einem neuen Kniff in die Moderne gebracht.

Sonic und seine Freunde starten ihre Reise auf den wunderschönen North Star Islands, einem mystischen Ort voller völlig neuer Umgebungen und Schauplatz einer spannenden neuen Geschichte. Gigantische Kreaturen, aufregende Abenteuer und Dr. Eggmans böse Pläne erwarten Sonic und seine Freunde, die nun durch das Sammeln von Chaos Emeralds so genannte Emerald-Kräfte erlangen können.

"Sonic Superstars" erscheint im Herbst 2023 und wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein. Weitere Details über verschiedene Editionen und zukünftige Inhalte werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.