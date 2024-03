South Park: Snow Day! - Der Launch-Trailer

Es ist ein Schneetag - der magischste aller Tage! South Park Digital Studios & THQ Nordic GmbH haben "South Park: Snow Day!" veröffentlicht! Das neueste Spiel der preisgekrönten South Park-Reihe ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series S|X und PC erhältlich.

Das Spiel wird mit einem kostenlosen DLC geliefert, der bei Veröffentlichung den Spielmodus "To Danse With Raveno" hinzufügt, der mehr Spielzeit, Abwechslung und Herausforderungen zwischen den Haupthandlungen der Geschichte bietet. Der Unterricht fällt aus und Henrietta langweilt sich. Hilf ihr, den Schleier zu durchbrechen, dann lädt sie dich zum "Danse with the Ravenous Shadows" von South Park ein. Stelle dich Wellen von finsteren Feinden, werte deine Waffen auf und meistere mehr dunkle Mächte, um neue Karten von Henrietta zu erhalten. In diesem neuen Spielmodus stellst du dich einem endlosen Ansturm von Feinden, um deine dunklen Mächte zu stärken.