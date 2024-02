Marvel‘s Spider-Man 2: Creator to Creator

In einem neuen Teil der "Creator to Creator"-Reihe von Sony präsentieren einige der wichtigsten Schöpfer von "Marvel's Spider-Man 2" und "Spider-Man: Across the Spider-Verse" ihre Ansätze, verschiedene Medien zu nutzen, um einzigartige Geschichten mit den gleichen Charakteren zu erschaffen.

In dieser zweiteiligen Reihe kommen folgende Personen zu Wort:

Bryan Intihar , Senior Creative Director, Insomniac Games

, Senior Creative Director, Insomniac Games Jacinda Chew , Senior Art Director, Insomniac Games

, Senior Art Director, Insomniac Games Robert „Bobby“ Coddington , Senior Animation Director, Insomniac Games

, Senior Animation Director, Insomniac Games Bill Rosemann , Marvel Games Vice President & Creative Director

, Marvel Games Vice President & Creative Director Joaquim Dos Santos , Regisseur, Spider-Man: Across the Spider-Verse

, Regisseur, Spider-Man: Across the Spider-Verse Kemp Powers , Regisseur, Spider-Man: Across the Spider-Verse

, Regisseur, Spider-Man: Across the Spider-Verse Justin K. Thompson, Regisseur, Spider-Man: Across the Spider-Verse

Im ersten Teil der „Creator to Creator“-Reihe geht es um eine grosse Bandbreite an Themen: Von der authentischen Darstellung von Marvel-Superhelden in Film und Spielen bis hin zu den parallelen Verbindungen zwischen den Spider-Men und den kreativen Teams, die sie zum Leben erwecken.