Marvel's Spider-Man 2: Neuer Trailer

Insomniac Games hat einen weiteren Trailer zu "Marvel's Spider-Man 2" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen - vor allem, wenn ihr die Vorgänger nicht gespielt habt oder eure Sitzungen damit schon länger her sind.

Hier wird nämlich noch einmal die Geschichte vor "Marvel's Spider-Man 2" in bewegten Bildern zusammengefasst. Wir sind also mit allen Details vertraut, wenn wir das Action-Adventure in Angriff nehmen.

Über Marvel's Spider-Man 2

Peter Parker und Miles Morales kehren für ein aufregendes neues Abenteuer zurück. Wenige Monate nach den Ereignissen in "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" ist Miles immer noch auf Peters Hilfe angewiesen, doch als der mysteriöse Symbiont auftaucht, wird die Beziehung von Peter und Miles auf die Probe gestellt.

Peter beginnt sich zu verändern, als er die Kräfte des Symbionten erlangt, und Miles, Mary Jane, Harry und der Rest der Freundesgruppe müssen Peter helfen, während sie sich gleichzeitig den Bedrohungen durch eine Reihe neuer Schurken wie Kraven, Lizard, Sandman und Venom stellen!

"Marvel's Spider-Man 2" erschien am 20. Oktber exklusiv für PS5.