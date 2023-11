SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake auch für iOS & Android

THQ Nordic kündigt "SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake" auch für iOS und Android an. Der Release liegt auch nicht in sonderlich weiter Ferne.

Demnach ist "SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake" ab 12. Dezember auch für iOS und Android verfügbar. Kostenpunt sind überschaubare 9,99 Dollar. Einen Release Date Trailer gibt es schon jetzt zu sehen.

Über SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake

Der nautische Nonsens-Spass beginnt, als SpongeBob und Patrick einen Wunsch äussern, der das Gefüge des gesamten Universums durcheinanderbringt. In diesem abenteuerlichen 3D-Hüpfer reisen die Spieler zu sieben ausgefallenen Wunschwelten wie dem prähistorischen Seetangwald und den Wildwest-Quallenfeldern. Diese erkunden sie mit allerlei verrückten Moves, schlüpfen in mehr als 30 Kostüme und treffen die beliebtesten Bewohner von Bikini Bottom übrigens gesprochen von ihren Originalsprechern aus der Fernsehserie.

"SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.